Акционеры "Дикси" одобрили делистинг акций компании с Московской биржи

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Акционеры ритейлера "Дикси" одобрили делистинг акций компании с Московской биржи и утвердили цену обратного выкупа акций у несогласных в 340 рублей за штуку, говорится в сообщении компании.

Делистинг акций поддержали 80,48% акционеров.

"Собрание приняло решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО "Дикси Групп" DIXY к ПАО Московская Биржа MOEX.... Совет директоров ПАО "Дикси Групп" определил цену выкупа акций компанией (у несогласных - ред.) в размере 340 рублей за одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.

В ноябре совет директоров ритейлера "Дикси" одобрил делистинг акций компании с Московской биржи и утвердил цену обратного выкупа акций у несогласных в 340 рублей за штуку.

Отмечалось, что акционеры компании, проголосовавшие против обращения с заявлением о делистинге или не участвовавшие в голосовании по указанному вопросу повестки дня собрания акционеров, будут вправе требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций.

"Дикси Групп" не может направить на выкуп собственных акций более 10% стоимости своих чистых активов (рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета). В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили требования акционеров о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено компанией в соответствии с требованиями закона, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям", - отмечает компания. Акционеры имеют право предъявить требования о выкупе акций либо отозвать такие требования не позднее 8 февраля 2018 года.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (51,29%) владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.