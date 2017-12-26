Спорткомплекс "Олимпийский" купили владельцы ТЦ "Европейский"

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "Альянс" (основной владелец - Муса Бажаев) продала спортивный комплекс "Олимпийский" компании "Киевская площадь" бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, пишет Forbes со ссылкой на в пресс-службу компании.

Отмечается, что сделка была реализована в декабре текущего 2017 года. Сумму покупки пресс-служба "Киевской площади" комментировать не стала.

Новые владельцы намерены инвестировать в "Олимпийский" по меньшей мере $300-400 млн: по плану модернизации, спорткомплекс будет закрыт в 2019 году, реконструкция продлится до 2021 года.