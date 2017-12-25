"СТС Медиа" в 2017 г увеличил выручку на 12,8%

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Медиахолдинг ODVA"СТС Медиа" в 2017 году увеличил выручку на 12,8%, показатель EBITDA по итогам года вырастет в 2,2 раза, сообщает компания в понедельник.

"В течение года "СТС Медиа" в рамках принятой ранее стратегии работал над укреплением позиций холдинга на рынке развлекательного ТВ, в киноиндустрии, анимации, в digital, а также в смежных областях. При разнонаправленной аудиторной динамике, выручка "СТС Медиа" по итогам года выросла на 12,8%, что соответствует темпам роста рынка. В результате предпринятых менеджментом холдинга усилий EBITDA "СТС Медиа" по итогам 2017 года вырастет в 2,2 раза. Маржинальность составит 27,6%, что в целом соответствует докризисным результатам", — говорится в сообщении. Холдинг не раскрывает абсолютные цифры выручки и EBITDA.

По мнению генерального директора "СТС Медиа" Вячеслава Муругова, масштабные перемены и промежуточные результаты демонстрируют правильность избранного компанией пути. "Холдинг показал блестящие финансовые результаты, по итогам года более чем в два раза увеличив показатель EBITDA. Результата удалось достичь за счет мер по усилению контроля качества, внедрения новых принципов стратегического планирования, системного подхода к программированию. Удалось полностью восстановить и расширить производство собственного контента, а ставка на Art Pictures как стратегического партнера оправдала себя", — отметил Муругов.

По состоянию на 23 декабря аудиторная доля основного канала компании - СТС - выросла на 0,21 процентного пункта по сравнению с 2016 годом и составила 9,16%. Доля СТС за октябрь составила 9,8%, что стало рекордным показателем для канала за три года, с октября 2014 года. Рост канала в годовом выражении продолжился и в ноябре. Этому, в частности, способствовал успешный показ нового сериала "Ивановы-Ивановы", комедии-драмы "Психологини", а также третьего сезона сериала "Отель Элеон".

Доля телеканала "Домашний" в 2017 году выросла на 0,05 процентного пункта, составив 3,98%, "31 канала" — на 0,3 процентного пункта, до 12,5%. Канал "Че" снизил долю на 0,38 процентного пункта, до 1,25%, СТС Love — на 0,09 процентного пункта, до 1,18%.

"СТС Медиа" управляет четырьмя телевизионными каналами в России - СТС, "Домашний", "Че" и СТС Love; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Помимо телевизионных каналов, "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов - videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, Caramba TV.