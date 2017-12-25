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"Яндекс.Такси" купил сервис доставки еды Foodfox


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Яндекс YNDX.Такси" приобрел сервис доставки еды Foodfox, говорится в сообщении сервиса такси.

Сумму сделки компания не раскрывает.

После закрытия сделки по объединению "Яндекс.Такси" и Uber (ожидается в январе 2018 года) команда Foodfox вместе с командой UberEATS войдет в направление доставки еды в новой холдинговой компании. Основатели Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар возглавят это направление и будут отвечать за развитие сервиса в России и за рубежом, отмечают в "Яндекс.Такси".

"Скорость — главное в доставке еды. Foodfox с самого начала уделял внимание эффективной логистике и качеству ресторанов, которые подключаются к сервису. Благодаря этому всего за полтора года команда добилась впечатляющих результатов, и сервис стал заметным игроком в своей сфере. Логистическая платформа и технологии Яндекс.Такси, а также наш опыт в маркетинге и в привлечении пользователей поможет развитию Foodfox", — говорит генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, чьи слова приводятся в релизе.

Сервис Foodfox был основан в марте 2016. Сейчас к нему подключено более 2000 московских ресторанов.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает в более 150 крупных городах России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии и Киргизии. В общей сложности к онлайн-такси подключены более 280 тысяч активных водителей.

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