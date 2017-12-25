Google назвал самые популярные автомобили 2017 года в США

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Американская компания Google составила рейтинг самых популярных автомобилей в США в текущем году, основываясь на запросы интернет-пользователей в поисковиках.

Как пишут американские СМИ, самыми востребованными машинами в США стали авто бренда Ford: F-150, Explorer и Escape.

Второе место - у японского брнда Lexus: это модели RX, IS и LS.

Третье место - у корейского концерна KIA: больше всего американцам интересна модель Optima.

Далее в списке самых популярных по запросам в поисковиках машин идут бренды Toyota, Honda и Buick.