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"АвтоВАЗ" продал в ноябре 1,9 тыс Lada Vesta SW и Lada SW Cross‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Новинки крупнейшего российского производителя легковых машин "АвтоВАЗ" за ноябрь продал свои новинки - универсалы Lada Vesta SW и SW Cross - в количестве 1,9 тысячи штук.

Как сообщает Аналитическое агентство "Автостат", выпущенные на рынок только в конце октября текущего 2017 года машины россияне раскупили уже почти 1.9 тысячи машин. Аналитики отмечают, что новинки позволили впервые модели Lada Vesta занять второе место в списке самых популярных машин россиян в результатам ноября текущего года, обогнав модель Lada Granta и сильно приблизившись к корейской Kia Rio - любимейшей машине в России.

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