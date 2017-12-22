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Чистая прибыль Nike по итогам I полугодия 2017-2018 фингода упала на 18%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 30 ноября, сократил чистую прибыль в годовом выражении на 18%, до 1,717 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде уменьшилась до 1,05 доллара с 1,23 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 2% в годовом выражении, составив 17,624 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Nike снизилась на 9%, до 767 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,46 доллара с 0,5 доллара годом ранее. Выручка компании за три месяца выросла на 5% в годовом выражении, составив 8,554 миллиарда долларов.

Снижение прибыли компания в частности связывает с более высокими операционными и административными расходами. "В этом квартале во главе с нашим отделом по защите прав потребителей мы ускорили международный рост и заложили основу для развития нашего внутреннего рынка", - приводятся в релизе компании слова ее президента и генерального директора Марка Паркера (Mark Parker).

Американская компания Nike Inc. является одним из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).

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