Генеральным директором "М.Видео" назначен вице-президент Ужахов

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" (входит в группу "Сафмар") на заседании 21 декабря принял решение назначить генеральным директором вице-президента компании Билана Ужахова, следует из материалов ритейлера.

"Избрать (назначить) генерального директора общества - Ужахова Билана Абдурахимовича 21 декабря 2017 года на срок три года", - говорится в сообщении.

Совет директоров также решил досрочно прекратить полномочия действующего президента, генерального директора компании Александра Тынкована. Отмечается, что последний день исполнения им обязанностей гендиректора - 20 декабря.

Ужахов с ноября 2010 по октябрь 2012 года работал в "Русснефти", где специализировался на кредитовании и возглавлял отдел кредитов и рынков капитала. С октября 2012 по июль 2013 года был заместителем генерального директора по финансам в "Русском угле", с июля 2013 по май 2017 года - генеральным директором "Русского угля". C мая 2017 года Ужахов является вице-президентом "М.Видео".

"М.Видео" работает на рынке с 1993 года. На конец сентября 2017 года сеть насчитывала 404 гипермаркета в 165 городах РФ. Розничные продажи "М.Видео" в январе-сентябре 2017 года увеличились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 157,082 миллиарда рублей с учетом НДС.