Россельхознадзор выявил антибиотики в молоке "Простоквашино"

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в молочной продукции марки "Простоквашино" волгоградского завода Danone антибиотики, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что по результатам проведенных лабораторных исследований на базе ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" в рамках пищевого мониторинга были выявлены остатки лекарственных средств (антибиотики тетрациклиновой группы) в молоке питьевом пастеризованном 3,2% (торговая марка "Простоквашино")", - сказала Мелано.

Она добавила, что продукция была произведена филиалом "Молочный комбинат "Волгоградский" АО "Данон Россия". "В связи с этим, в отношении подконтрольных товаров, производимых "Молочным комбинатом "Волгоградский", при их поставках на территорию зарубежных стран и стран – членов Евразийского экономического союза со стороны Россельхознадзора будет проводиться усиленный лабораторный контроль", - добавила пресс-секретарь.

Он уточнила, что при повторном выявлении антибиотиков в продукции указанного предприятия, Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки этой продукции на экспорт.

"В целях недопущения оборота молочной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, на территории России Россельхознадзор совместно с управлением ветеринарии администрации Волгоградской области будет незамедлительно проведено расследование причин выпуска в оборот опасной пищевой продукции", - рассказала Мелано.

Вместе с тем служба рассчитывает на оперативные действия государственной ветеринарной службы Волгоградской области и Роспотребнадзора в части недопущения на российские прилавки небезопасной продукции указанного предприятия, добавила представитель ведомства.

В свою очередь компания Danone категорически отвергает обвинения и готова провести независимое исследование материала, как только надзорное ведомство сообщит, какая партия продукции проверялась, сообщили агентству "Прайм" в компании.

"Никакие вещества, содержащие тетрациклин, на заводах Группы компаний Danone в России не используются. Дополнительно сообщаем, что официальной информации о нарушении от Россельхознадзора в компанию Danone не поступало, протоколы исследования продукции не предоставлялись", - сообщили в компании.

Там добавили, что "уже сделали официальный запрос по данному поводу в Россельхознадзор, и как только нам будет известно о какой партии продукции идет речь, мы обязательно организуем независимую экспертизу в аккредитованной лаборатории Роспотребнадзора".

"Следует отметить также, что в предыдущих претензиях Россельхознадзора к качеству нашей продукции часто присутствовали неточности: указывалась продукция других производителей, приводились показатели, не подтвержденные лабораториями, либо не нарушающие законодательства", - отметили в компании.