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Минздрав: Доля контрафактного алкоголя на рынке РФ составляет порядка 30%


Общепит / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Доля контрафактного алкоголя на российском рынке, по оценкам Минздрава РФ, может составлять в настоящее время порядка 30%, заявил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр ХлопонинХлопонин: Более 40% алкоголя в России не соответствуют ГОСТу

"В принципе мы говорим о том, что порядка 30% эта доля (контрафактного алкоголя на рынке) может составлять. По крайней мере когда мы рассчитываем потребление (алкоголя на душу населения в год), мы расчетно такую долю также учитываем", - сказал Салагай журналистам.

При этом он добавил, что существуют разные оценки нелегального рынка. 

В свою очередь, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что объем нелегальной алкогольной продукции на российском рынке может составлять до 70%.

"Россия из-за этого теряет в год около 1 триллиона рублей: это незаплаченные акцизы, недоплаченные налоги", - сказал журналистам общественник.

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