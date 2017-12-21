Минздрав: Доля контрафактного алкоголя на рынке РФ составляет порядка 30%

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Доля контрафактного алкоголя на российском рынке, по оценкам Минздрава РФ, может составлять в настоящее время порядка 30%, заявил в четверг директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Олег Салагай. Хлопонин: Более 40% алкоголя в России не соответствуют ГОСТу

"В принципе мы говорим о том, что порядка 30% эта доля (контрафактного алкоголя на рынке) может составлять. По крайней мере когда мы рассчитываем потребление (алкоголя на душу населения в год), мы расчетно такую долю также учитываем", - сказал Салагай журналистам.

При этом он добавил, что существуют разные оценки нелегального рынка.

В свою очередь, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что объем нелегальной алкогольной продукции на российском рынке может составлять до 70%.

"Россия из-за этого теряет в год около 1 триллиона рублей: это незаплаченные акцизы, недоплаченные налоги", - сказал журналистам общественник.