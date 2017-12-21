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Топилин: Задолженность "ВИМ-Авиа" перед сотрудниками составляет 439 млн руб


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Задолженность "ВИМ-Авиа" перед сотрудниками составляет 439 миллионов рулей, власти будут контролировать ситуацию с погашением, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"ВИМ-Авиа - 439 миллионов задолженность, которая пока не погашена. Аркадий Владимирович (Дворкович, вице-премьер - ред.) тоже все, как мне кажется, необходимые поручения подписал, причем таких поручений два, будем тоже эту ситуацию очень внимательно контролировать и вам докладывать", - сказал Топилин на заседании правительства РФ в четверг.

Кроме того, добавил Топилин, есть и другие ситуации, вызывающие у Минтруда "серьезные опасения". В частности, министр упомянул задолженности по зарплате на предприятии "Радиоприбор" (Приморский край), отметив, что речь идет об очень старых долгах на сумму почти в 400 миллионов рублей. Глава Минтруда выразил надежду, что в ближайшее время удастся эту задолженность погасить.

"Ряд вопросов, связанных со старыми сюжетами по космодрому "Восточный" - это расчеты между Роскосмосом, Минобороны. Это связано с тем, что Минобороны сейчас взяло Спецстрой, это долги бывшего Спецстроя, и уже активно этот процесс идет. В последнее время были погашены фактически долги на "Восточном", небольшой долг 13 миллионов там остался, но вместе с тем по Хабаровскому краю, по старым долгам Спецстроя, они существуют, тоже постоянно почти в ежедневном режиме ищем решения", - подчеркнул Топилин.

Еще одна проблема связана с задолженностью в Ивановской области на предприятии "Автокран", добавил он. "Есть надежда, что либо до конца года, либо в начале января следующего года механизм погашения 170 миллионов рублей, тоже очень старые долги, банкрот, тоже эта тема будет решена", - сказал министр.

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Финансовые проблемы "ВИМ-Авиа"

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