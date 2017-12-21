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Акционеры Beluga Group одобрили выкуп и погашение 5,554 млн акций компании


Компании / Финансы / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Акционеры Beluga Group (ранее - группа "Синергия" SYNG), одного из ведущих производителей алкоголя в России, одобрили выкуп и погашение 5,554 миллиона обыкновенных акций компании, следует из материалов производителя.

В ноябре компания поясняла, что приобретение собственных акций осуществляется с целью поддержания курса ценных бумаг и упрощения структуры акционерного капитала.

"Уменьшить размер уставного капитала ПАО "Белуга Групп" путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях ... максимальное количество приобретаемых обществом акций данной категории (типа) - 5,554 миллиона штук", - говорится в сообщении.

Цена приобретения акции установлена в размере 600 рублей за бумагу.

Уставный капитал Beluga Group составляет 2,495 миллиарда рублей и разделен на 24,954 миллиона акций номиналом 100 рублей. По данным списка аффилированных лиц Beluga Group на 30 сентября, компании Synexec Securities Ltd. и Sword Enterprises Ltd. (зарегистрированы на острове Джерси) владеют 14,35% акций и 16,35% акций компании соответственно, еще 17,75% - у кипрской Tottenwell Ltd., у председателя правления Beluga Александра Мечетина - 0,33%, у других топ-менеджеров еще порядка 1% акций.

Beluga Group является ведущим производителем алкогольной продукции в России, а также независимым лидирующим российским импортером крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной дистрибуционной системой. Рыночная доля группы в России составляет 16%. В ее портфель брендов, в частности, входят Beluga, Veda, "Мягков", "Беленькая", "Государев заказ" и "Золотой резерв".

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