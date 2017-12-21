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Контрольный пакет акций журнала Rolling Stone продан Penske Media


Компании / Потребительский рынок / Медиа

МОСКВА, 21 дек - ПРАЙМ. Владельцем контрольного пакета акций компании Wenner Media, являющейся издателем легендарного журнала Rolling Stone, стал издательский дом Penske Media, пишет The Wall Street Journal.

Источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что стоимость Wenner Media оценивается приблизительно в $100 млн. Это означает, что контрольный пакет бумаг обошелся новому владельцу как минимум в $50 млн.

Глава Penske Media Джей Пенски пояснил изданию, что журнал Rolling Stone является выдающимся изданием, и он уверен, что новому владельцу удастся сохранить бренд вопреки тому, что репутация журнала пострадала после обвинений в клевете.

В свою очередь один из основателей Rolling Stone Йен Веннер заявил, что гордится достижениями журнала за полувековую историю, а нового владельца считает идеальным партнером при учете текущей обстановки на рынке медиа.

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