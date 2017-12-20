Путин подписал закон о штрафах для мессенджеров‍

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Штрафы до 1 млн рублей за несоблюдение прописанных в законодательстве РФ обязанностей мессенджеров ввел президент России Владимир Путин.

Подписанный Путиным законопроект опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, теперь мессенджеры за неисполнение обязанностей, установленных законом об информации, информационных технологиях и о защите информации, будут платить административный штраф: с граждан - в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица - от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Отмечается, что лица, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность наравне с юридическими лицами.