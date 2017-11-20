Массовый сбой касс произошел в РФ, налоговая разрешила торговать без них

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) сообщила о получении информации о массовом техсбое в работе контрольно-кассовой техники (ККТ) у 4 производителей. Согласно разъяснению службы, в таком случае торговые точки могут проводить расчеты без использования ККТ, но после восстановления работы системы они должны сформировать кассовый чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки.

Ведомство разослало в свои региональные управления письмо за подписью замглавы службы Даниила Егорова "в связи с информацией о массовом техническом сбое в период с 01.00 20 декабря 2017 года в работе контрольно-кассовой техники производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель", в котором сообщает, что "в таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкогольной продукции".

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Ранее в среду стало известно, что часть магазинов одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT закрыта из-за сбоя в кассовом оборудовании. По данным компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, с проблемами в работе касс столкнулись также заправки "Лукойла", "Газпром нефти", сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS. "Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО", - сообщили РИА Новости в Group-IB.

"Пользователи, в работе контрольно-кассовой техники которых произошел сбой, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники в связи с отсутствием вины", - разъясняет ФНС. Согласно документу, в этом случае они не несут ответственности. При этом "после восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по контрольно-кассовой технике выручки", - отмечает ведомство.