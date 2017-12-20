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Маркировка наличия пальмового масла в продукции появится в РФ в середине 2018 г


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Надпись на молочных продуктах, в производстве которых используется пальмовое масло, появится в середине 2018 года, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Я думаю, что примем (документ - ред.) до середины будущего года, мы прошли уже 70% этого пути - мы должны согласовать все процедуры", - сказал Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы сейчас проходим согласование техрегламента в ЕврАзЭСе, это такой непростой момент, все-таки сосуществует в этом экономическом пространстве 5 стран, надо с ними все моменты согласовать, убедить, мы абсолютно уверены, что потребитель должен знать, какой он кушает или пьет молочный продукт", - добавил министр.

Он пояснил, что "маркировка будет занимать 30% от самой площади этикетки, где будет написано, что в молочном продукте содержатся растительные жиры, в том числе, пальмовое масло".

Ткачев также отметил, что такой продукт будет дешевле и будет именоваться не как "молоко, сыр", а как "молочный продукт, сырный продукт".

"Это не отрава, весь мир потребляет, тут дело в другом - пальмовое масло в 3-4 раза дешевле молока", - добавил министр.

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