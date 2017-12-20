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Московская сеть "Магнолия" приостановила работу из-за сбоя касс


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Столичная сеть супермаркетов у дома "Магнолия" в среду приостановила свою работу из-за сбоя касс. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как следует из объявлений, размещенных на дверях нескольких супермаркетов сети, причина приостановки работы магазинов - сбой в кассовых аппаратах. Как сообщил изданию сооснователь сети Василий Тарадин, более точной информацией о ситуации он пока не располагает.

Московская сеть магазинов у дома "Магнолия" в настоящее время насчитывает около 200 супермаркетов формата "у дома" в столице и Подмосковье.

Еще один ритейлер, который в среду вынужден был приостановить работу розничных точек из-за сбоя касс - сеть по продаже техники и электроники DNS. Один из совладельцев сети DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в социальной Facebook написал, что причина сбоя состоит в отказе фискальных накопителей одной из марок - "Штрих-М-01Ф".

"Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?", - пишет Алексеев.

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