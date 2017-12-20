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Крымский завод шампанских вин "Новый свет" продан за 1,5 млрд руб


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - ПРАЙМ. Весь пакет акций крымского государственного завода шампанских вин "Новый Свет" приобрела компания ООО "Южный проект" за 1,5 миллиарда рублей.

Госсовет Крыма в сентябре принял решение о приватизации завода "Новый Свет", расположенного в одноименном поселке под Судаком на площади 20 гектаров. Стартовая стоимость завода — около 1,5 миллиарда рублей.

Конкурс по продаже прошел в Симферополе в среду на площадке министерства имущественных и земельных отношений Крыма, которое выступило организатором торгов.

В торгах участвовали два претендента: ООО "Воом-вох Инвест" и ООО "Южный проект". По итогам торгов победу одержал ООО "Южный проект". Акции завода проданы за 1,5 миллиарда рублей.

Завод шампанских вин "Новый Свет" был основан в 1878 году князем Львом Голицыным — родоначальником крымского и российского виноделия. Завод был национализирован в 2014 году, стал госпредприятием и тогда же попал в санкционный список Запада.

По данным Крымского бюро винограда и вина, лицензиями на промышленное производство вин и коньяков в Крыму и Севастополе обладают 28 предприятий. Среди наиболее известных и крупных виноделен — "Массандра", "Солнечная долина", "Инкерман", "Новый Свет", "Золотая Балка", Alma Valley, "Коктебель", "Легенда Крыма".

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