Чистая прибыль FedEx в I полугодии 2017-2018 фингода снизилась на 3%

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской FedEx Corporation в первом полугодии 2017-18 финансового года (завершился 30 ноября) в годовом выражении сократилась на 3%, до 1,371 миллиарда долларов, говорится в отчетности логистической компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 5,03 доллара против 5,24 доллара за первое полугодие прошлого фингода. Выручка FedEx в годовом выражении выросла на 7% - до 31,61 миллиарда долларов.

Чистая прибыль FedEx во втором квартале фингода в годовом выражении выросла на 11%, до 775 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию оказалась на уровне 2,84 доллара против 2,59 доллара годом ранее. Выручка FedEx увеличилась на 9% по сравнению со вторым кварталом прошлого фингода - до 16,313 миллиарда долларов.

Компания улучшила прогноз по скорректированной прибыли на разводненную акцию по итогам фингода. Теперь показатель ожидается на уровне 12,7-13,3 доллара, тогда как кварталом ранее предполагалось, что стоимость акции будет на уровне от 12 долларов до 12,8 доллара.

"Мы повышаем прогноз на 2018 финансовый год в связи с повышением качества доходов, устойчивой динамикой спроса и нашим успехом в восстановлении бизнеса после кибератаки этим летом. Мы ожидаем улучшения результатов во второй половине фингода", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента и финансового директора компании Алана Графа (Alan B. Graf). В первом квартале чистая прибыль компании снизилась в годовом выражении на 20% в связи с кибератаками на TNT Express и ураганом "Харви".

FedEx Corporation - крупная американская логистическая компания, оказывает почтовые и курьерские услуги по всему миру. Компания образована в 1971 году, штаб-квартира расположена в Мемфисе (штат Теннесси). В мае FedEx объявила о слиянии с голландской компанией по экспресс-доставке TNT Express N.V. Сумма сделки оценивалась в 4,4 миллиарда евро.