СМИ: Китайцы завоевывают мировой рынок онлайн-игр‍

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Китайские создатели компьютерных игр за 12 последних месяцев заработали на этом международном рынке примерно 55 млрд юаней, что составляет около $8,2 млрд. Как пишет агентство "Синьхуа", это на 14,5% больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Агентство со ссылкой на информацию Государственной администрации по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения Китая отмечает также, что игры местных производителей занимают хорошие позиции в таких странах, как Япония, Южная Корея, и в Юго-Восточной Азии.

"Китайские производители, вне зависимости от размеров компании, стремятся к выходу за рубеж. Некоторые разработчики стремятся к международной экспансии путем собственного расширения, другие хотят укрепить позиции в мире путем слияний и поглощений своих партнеров из-за границы", прокомментировал представитель ведомства.

Он отметил, что КНР в настоящее время - один из ключевых экспортеров онлайн-игр на мировом рынке. в последние годы китайская игровая продукция приобретает популярность в таких странах, как Россия, государствах Ближнего Востока и в Европе.