Запасы зерна в РФ на 1 декабря выросли на 15,8%

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ на 1 декабря 2017 года составили 52,558 миллиона тонн, что на 15,8% больше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

По сравнению с данными на 1 ноября 2017 года запасы зерна уменьшились на 6,7%. Запасы в сельскохозяйственных организациях, которые ведут уборку урожая, к началу декабря выросли на 16,8% в годовом выражении - до 33,041 миллиона тонн, в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 14%, до 19,517 миллиона тонн.

Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях на начало декабря увеличились на 21,6% в годовом выражении - до 15,177 миллиона тонн, ржи - на 0,7%, до 597 тысяч тонн. Запасы ячменя повысились на 8% - до 2,062 миллиона тонн, проса - снизились на 36,5%, до 23 тысяч тонн. Запасы овса увеличились на 36,9% - до 189 тысяч тонн.

Запасы гречихи снизились на 2,1% - до 103 тысяч тонн, кукурузы — на 31,9%, до 1,152 миллиона тонн. Запасы прочих зерновых культур увеличились на 50,7% - до 176 тысяч тонн, а запасы риса снизились на 45,8% - до 32 тысяч тонн.

Что касается общих запасов зерна по регионам, то в Южном федеральном округе на 1 декабря они в годовом выражении увеличились на 15% и составили 11,626 миллиона тонн. В Центральном федеральном округе запасы повысились на 19,2% - до 14,304 миллиона тонн, в Северо-Кавказском — снизились на 2,5%, до 4,734 миллиона тонн.

В Приволжском федеральном округе общие запасы зерна выросли на 28,2% - до 10,484 миллиона тонн, в Сибирском — на 12,7%, до 7,188 миллиона тонн, в Уральском — на 21,6%, до 3,017 миллиона тонн, в Дальневосточном — на 20,2%, до 399,9 тысячи тонн. В Северо-Западном округе запасы уменьшились на 24,6% - до 804 тысяч тонн.