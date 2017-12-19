Сельхозпроизводство в РФ в ноябре выросло на 1,2%

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе-ноябре 2017 года увеличился в действующих ценах на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,278 триллиона рублей, в ноябре показатель вырос на 1,2% в годовом выражении — до 488,5 миллиарда рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В октябре показатель упал на 2,5%. В августе и сентябре показатель демонстрировал рост (на 5,1% и на 8,5% соответственно). В июне и июле сельхозпроизводство в России снижалось — на 1,3% и на 2,7% соответственно, причем падение в июне стало первым с июля 2015 года.

Обновленная госпрограмма развития АПК до 2020 года предусматривает рост сельхозпроизводства в РФ в 2017 году на 1,7%. При этом глава Минсельхоза Александр Ткачев в октябре говорил, что рост может составить 2,5-3%.

На конец ноября поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,9 миллиона голов, что на 0,7% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 8,2 миллиона голов (минус 0,7%). Поголовье свиней выросло на 5,2% - до 23,7 миллиона, овец и коз — снизилось на 2%, до 24,5 миллиона.

На хозяйства населения приходилось 42,6% поголовья крупного рогатого скота, 13,6% свиней, 47,8% овец и коз (на конец ноября 2016 года — 43,4%, 15,5%, 47,8% соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-ноябре в хозяйствах всех категорий выросло на 4,8% - до 12,9 миллиона тонн (в живом весе), в ноябре — на 4,3%, до 1,6 миллиона тонн.

Производство молока за 11 месяцев в годовом выражении повысилось на 0,9% и составило 28,8 миллиона тонн, в ноябре — на 2,2%, до 2,2 миллиона тонн. Производство яиц в январе-ноябре выросло на 3% - до 41,2 миллиарда штук, за ноябрь — на 1,9%, до 3,4 миллиарда штук.