Оборот ритейла в РФ в ноябре замедлил рост до 2,7%

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-ноябре 2017 года увеличился на 1% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,722 триллиона рублей, в ноябре - повысился на 2,7%, до 2,560 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Рост показателя в октябре, согласно пересмотренным данным, составлял 3,1% в годовом выражении, а в сентябре - 3,2%. При этом розничные продажи в стране в ноябре по сравнению с октябрем снизились на 1,4%.

В ноябре оборот розничной торговли на 93,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,7%. В ноябре прошлого года эти доли составляли 92,8% и 7,2% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в октябре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,1%, доля непродовольственных товаров - 51,9% (в ноябре прошлого года - 48,6% и 51,4% соответственно).