Mercedes отзывает в РФ почти 900 авто G-класса

МОСКВА, 19 дек ПРАЙМ. Уполномоченный дилер Mercedes в РФ отзывает почти 900 авто Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с блоком управления электронной системы стабилизации, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 887 автомобилей, реализованные с 2015 по 2017 годы.

"Причиной отзыва автомобилей является блок управления электронной системы стабилизации (ESP) не соответствующий спецификации", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнена актуализация программного обеспечения блока управления ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.