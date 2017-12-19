Хлопонин: Более 40% алкоголя в России не соответствуют ГОСТу

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Ситуация с качеством алкогольной продукции в России продолжает оставаться сложной, из 117 проверенных коньяков, 49 не соответствовали ГОСТу, похожая ситуация и по другим видам алкогольной продукции, сообщил во вторник вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин.

"На полке стоит подкрашенный этиловый спирт с ароматизатором, по данным Росалкогольрегулирования, из 117 коньяков в ходе проводимой в 2017 году проверки, выявлено 49 наименований, не соответствующих ГОСТу", - сказал Хлопонин на заседании правительственной комиссии по повышению конкурентоспособности и регулирования алкогольного рынка.

"В других видах алкогольной продукции - похожая картина со своей спецификой в каждом случае", - добавил он.

"Считаю целесообразным проблемы контроля качества выделить в отдельный блок мероприятий, и на следующем заседании комиссии, ориентировочно в марте следующего года, обсудить предложения ведомств для их включения в этот блок", - заключил вице-премьер.