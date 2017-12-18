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Россельхознадзор: Завод "Вимм-Билль-Данн" осознанно использовал сырье с антибиотиками


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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Алтайский филиал АО "Вимм-Билль-Данн" знал о том, что в сырье для производства сыра присутствуют антибиотики и все равно использовал его, сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано журналистам в понедельник.

В ноябре Россельхознадзор повторно выявил антибиотики тетрациклиновой группы в сыре "Рубцовского молочного завода" (филиал компании "Вимм-Билль-Данн", принадлежащей американской PepsiCo) и лишил расположенное в Алтайском крае производство возможности поставлять продукцию на рынок ЕАЭС.

"Анализ журнала наличия антибиотиков (имеющийся на заводе - ред.) в молоке показал, что используемой тест-системой зафиксировано свыше 20 случаев наличия антибиотиков в исследуемых партиях молокосырья. Однако, согласно данным журнала, контроля заготовляемого молока, указанные партии приняты для дальнейшей переработки", - рассказала Мелано.

Кроме того, установлено, что в производственном процессе предприятия используется концентрат молочных белков французского происхождения. "В настоящий момент совместно с таможенными органами проводится проверка законности поступления и оборота на территории Российской Федерации данного продукта", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, в настоящее время проверка филиала АО "Вимм-Билль-Данн" "Рубцовский молочный завод" продолжается и "уже сейчас очевидно, что завод не может подтвердить возврат небезопасного сырья (содержащего антибиотики), нельзя исключить возможность поступления данного сырья в переработку", сказала она.

"Возможно, фактически это сырье поступает в переработку, при этом, вероятно, выявление антибиотиков в молоке "Рубцовский молочный завод" использует в качестве некого рычага влияния на поставщиков сырья с целью снижения уровня закупочных цен", - полагает Мелано.

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