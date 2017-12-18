Hershey покупает производителя чипсов и попкорна Amplify за $1,6 млрд

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американский производитель шоколада Hershey Co. приобретет компанию Amplify Snack Brands, выпускающую чипсы Tyrell's и попкорн SkinnyPop, за 1,6 миллиарда долларов, включая долг компании, говорится в сообщении Hershey Сo.

Hershey заплатит 12 долларов за акцию Amplify, что на 7% превышает котировки ее бумаг на закрытие торгов в пятницу.

Ожидается, что синергия от слияния составит около 20 миллионов долларов в ближайшие два года в результате снижения затрат и оптимизации портфеля активов.

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний. Компании-партнеры TA Associates, - основного акционера Amplify, - а также персонал компании, владеющий примерно 57% ее выпущенных акций, согласились продать свои акции. Компании ожидают одобрения сделки регуляторами. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2018 года.

Помимо Tyrell's и SkinnyPop, основанная в 2014 году Amplify производит кукурузные чипсы Paqui и мюсли-батончики Oatmega.