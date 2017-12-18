Производство сыра в РФ в 2017 г вырастет на 4%

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Производство сыра в России по итогам года вырастет примерно на 4% по сравнению с 2016 годом, до 620 тысяч тонн, следует из слов директора по развитию и маркетингу ГК "ПиР Продукт" Юрия Власенко.

"По моим прогнозам, производство сыра в 2017 году составит 620 тысяч тонн. По итогам прошлого года производство сыра составило 597 тысяч тонн", - сказал Власенко на пресс-конференции "Производство и переработка молока" в МИА "Россия сегодня".

"Через пять лет все сыры, которые будут производиться в России, будут очень хорошего качества", - также добавил он. По его словам, легче всего добиться хорошего качества по следующим видам сыров: вытяжной (Pasta filata), с белой плесенью, свежие сыры. Труднее будет заместить нехватку выдержанных, пропионовых, козьих и овечьих сыров.