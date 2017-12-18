"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ за неделю в основном снизились

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 11 по 15 декабря в основном снизились вторую неделю подряд; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Премиум-95", который подешевел на 1,939 тысячи рублей — до 43,355 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 40,67 тысячи рублей за тонну (рост на 120 рублей), "Регуляр-92" - 42,157 тысячи рублей за тонну (снижение на 1,545 тысячи рублей), на летнее дизтопливо — 41,18 тысячи рублей за тонну (снижение на 65 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" не изменилась и составила 44,712 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" снизилась - на 305 рублей, до 47,451 тысячи рублей, на "Премиум-95" - на 219 рублей, до 49,322 тысячи рублей. В рознице стоимость "Нормаль-80" выросла на 14 копеек и составила 35,66 рубля за литр, стоимость "Регуляр-92" - на 17 копеек, до 37,96 рубля за литр, стоимость "Премиум-95" - на 14 копеек, до 40,79 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 302 рубля — до 43,477 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива снизилась на 577 рублей, до 40,049 тысячи рублей за тонну. Розничная цена увеличилась на 22 копейки, до 40,25 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина выросла на 152 рубля — до 45,559 тысячи рублей за тонну. На бирже он подешевел на 437 рублей — до 44,113 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 1,047 тысячи рублей, до 52,297 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута уменьшилась на 131 рубль — до 12,973 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 218 рублей — до 12,972 тысячи рублей за тонну.