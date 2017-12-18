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"Прайм": Цены на моторное топливо в РФ растут вопреки, несмотря на "низкий сезон"


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Оптовые цены на основные виды моторного топлива в РФ на прошлой неделе продолжили рост, несмотря на низкий спрос в связи с сезонным фактором, следует из данных агентства "Прайм".

Цена на бензин 92 Класс 5 с 11 по 15 декабря росла опережающими темпами и достигла 46,893 тысячи рублей за тонну, что на 1,020 тысячи рублей больше, чем неделей ранее.

Стоимость бензина 95 Класса 5 повысилась всего на 314 рублей за тонну, составив 49,139 тысячи рублей за тонну. 

Цена на дизельное топливо зимнее Класс 5 подорожало значительно – на 558 рублей за тонну, до 44,945 тысячи рублей за тонну.


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Цены на бензин

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