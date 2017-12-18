FCA отзывает более 10 тыс Jeep в РФ из-за возможных проблем c усилителем тормозов





МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. ООО "ЭфСиЭй РУС" (Fiat Chrysler Automobile Rus) отзывает более 10 тысяч автомобилей Jeep Grand Cherokee из-за возможных проблем c усилителем тормозов, сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попали 10,355 тысячи автомобилей, реализованных с ноября 2011 по сентябрь 2014 года.

"Причиной отзыва автомобилей Jeep Grand Cherokee является неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Данный дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах Jeep Grand Cherokee будет проведена проверка правильности установки брызгозащитного кожуха тормозного усилителя. При необходимости будет произведена замена и правильная установка.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.