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Новый эпизод "Звездных войн" собрал в уикенд $450 млн по всему миру‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Восьмая часть одной из самых культовых мировых фантастических франшиз "Звездные войны: Последние джедаи", снятая режиссером Райаном Джонсоном, собрала за выходные по всему миру $450 млн.

Как отмечает портал kinobusiness.com, в России эта лента стала лидером прошедшего уикенда, собрав з апервые выходные 504,9 млн рублей.

В Соединенных Штатах и Канаде новые "Звездные воины", пишет Reuters, в первый день проката собрали кассу в $104,8 млн, за выходные - $220 млн. Это второе по величине кассового сбора место за всю историю рейтингов киносборов в США и Канаде.

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