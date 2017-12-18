Российский рынок легковых авто с пробегом за 11 месяцев вырос на 1,6%

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ за январь-ноябрь 2017 года вырос в годовом выражении на 1,6%, превысив 4,8 миллиона единиц, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"По итогам одиннадцати месяцев 2017 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России превысил 4,8 миллиона единиц, что на 1,6% больше, чем год назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам ноября объем рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ вырос на 3,1% и составил 461,3 тысячи единиц.

При этом лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось 27,4% от общего объема. Автомобилей данной марки в ноябре было продано 126,3 тысячи штук, рост в годовом выражении составляет 0,5%.

Самой популярной среди иномарок остается японская Toyota, продажи которой выросли на 0,7%, до 49,6 тысячи экземпляров. Замыкает тройку лидеров Nissan с результатом 24,6 тысячи машин, рост на 5,7%.

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в ноябре составил 13,4 тысячи единиц, что на 1,5% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан Lada 2107 с продажами 12 тысяч штук, снижение на 1%. Третья строчка принадлежит Ford F Focus, продажи которого выросли на 0,7%, до 11,4 тысячи машин.