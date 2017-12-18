Россельхознадзор разрешил поставку шпрот из Латвии и Эстонии

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил поставку шпрот с двух предприятий Латвии и Эстонии, сообщает ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, повторно рассмотрев материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий, а также учитывая характер выявленных в ходе инспекции нарушений, счел возможным с 15 декабря 2017 года отменить временные ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий", - говорится в сообщении.

Решение ведомства касается латвийского предприятия SIA Karavela и DGM Shipping AS из Эстонии.

Отмечается также, что вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий этих стран будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов об устранении нарушений.

Летом 2015 года был введен запрет на поставку в Россию рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов. По решению Россельхознадзора продукция была снята с продажи. В ведомстве заявляли, что запрет был связан с выявлением системных нарушений, в том числе - недостаточного контроля безопасности продукции и содержания бензапирена.