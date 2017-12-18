FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Россельхознадзор разрешил поставку шпрот из Латвии и Эстонии


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность
  • Шпроты
    © fotolia.com, angel_s20

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил поставку шпрот с двух предприятий Латвии и Эстонии, сообщает ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, повторно рассмотрев материалы, полученные в ходе инспекции специалистами Россельхознадзора латвийских и эстонских предприятий, а также учитывая характер выявленных в ходе инспекции нарушений, счел возможным с 15 декабря 2017 года отменить временные ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий", - говорится в сообщении.

Решение ведомства касается латвийского предприятия SIA Karavela и DGM Shipping AS из Эстонии.

Отмечается также, что вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий этих стран будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов об устранении нарушений.

Летом 2015 года был введен запрет на поставку в Россию рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов. По решению Россельхознадзора продукция была снята с продажи. В ведомстве заявляли, что запрет был связан с выявлением системных нарушений, в том числе - недостаточного контроля безопасности продукции и содержания бензапирена.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ