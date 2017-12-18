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KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи в РФ на 41%


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель легковых автомобилей KIA в ноябре нарастил корпоративные продажи на 41% - до 2 115 штук, пишет Аналитическое агентство "Автостат" в понедельник, 18 декабря.

Как подсчитали эксперты агентства, с января по ноябрь текущего 2017 года корпоративным клиентам концерна на территории России было продано 18 560 автомобилей. Это на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого 2016 года, отмечает KIA Motors Rus.

Всего российским дилерам KIA удалось реализовать в ноябре текущего года 16 106 машин, это на 9,9% больше, чем год назад в этот же месяц. По результатам 11 месяцев года в нашей стране концерн продал 168 736 машин под брендом KIA, это на 23,7% выше, чем годом ранее.

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