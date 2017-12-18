Apple закроет iTunes до 2019 года

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американская компания Apple объявила о планах закрыть свой магазин музыки iTunes, пишет портал weareyou.com. По данным издания, полное закрытие произойдет уже до 2019 года.

Компания-производитель гаджетов и персональных компьютеров признала, что в течение последних лет модель потребления музыки в мире изменилась, поэтому Apple запускает новый собственный стриминговый сервис, который, ожидают разработчики, составит конкуренцию таким крупным популярным площадкам, как YouTube, SoundC

Поясняется, что пользователей гаджетов Apple будут переводить из магазина iTunes на новую платформу, давая возможность первые три месяца загружать музыку и композиции бесплатно.