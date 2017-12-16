Минтранс: РФ намерена еще раз проверить аэропорты Египта на безопасность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - ПРАЙМ. Россия, возможно, дополнительно проверит аэропорты Египта на безопасность перед возобновлением авиасообщения, сообщил журналистам в Нижнем Новгороде министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Полагаю, что да", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, нужна ли будет еще проверка аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, после того как Россия и Египет возобновят авиасообщение.

Также он сказал, что Минтранс РФ планирует до конца года подготовить и направить правительству проект указа о возобновлении авиасообщения с Египтом.

"Мы должны подготовить этот проект указа и направить его правительству. Думаю, это случится до конца года", - сказал Соколов.

Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава Минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что российские компании могут начинать формировать туры в Египет - дополнительного разрешения от Ростуризма после возобновления авиасообщения не требуется.