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Соколов: РФ и Египет начнут обсуждать открытие чартеров, когда подготовят инфраструктуру


Туризм / Компании / Потребительский рынок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - ПРАЙМ. Россия и Египет начнут обсуждать открытие чартерных рейсов после того, как для этого будет готова инфраструктура, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Обсуждение начнем после того, как будет готова инфраструктура", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, подтверждает ли Минтранс, что Россия и Египет начнут обсуждать открытие чартерных рейсов весной.

Он также сообщил, что не знает, когда завершатся переговоры. "Это будет зависеть от того, когда они начнутся", - добавил Соколов.

Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, прерванного осенью 2015 года.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу сообщил журналистам, что Россия и Египет обсудят восстановление авиасообщения по чартерным направлениям ориентировочно в апреле.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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