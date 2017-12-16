FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Расходы российских туристов за рубежом увеличились на 27%


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россияне стали тратить значительно больше денег за границей, говорится в ежегодном докладе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Расходы путешественников из России в 2017-м увеличились на 27% по сравнению с предыдущим годом, что ставит страну на второе место по темпу роста этого показателя.

Первое место в списке заняла Бразилия, чьи граждане потратили на поездки за рубеж в 2017-м на 33% больше чем в 2016-м. Также в рейтинг стран с наибольшими расходами вошли Китай, Южная Корея, США и Италия.

"Это самый выдающийся результат из тех, которые мы наблюдали за последние годы, — комментирует расчеты генеральный секретарь ЮНВТО Талеба Рифаи. — Он демонстрируют возросший спрос на путешествия, улучшение ситуации в мировой экономике, а также бум популярности направлений, которые в предыдущие годы сталкивались со снижением туристического спроса".

По данным ЮНВТО, число туристов в 2017 году составило 1,1 миллиарда человек, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованными стали регионы Средиземноморья и Южной Европы — поток иностранцев там вырос на 13%. При этом число визитов в США сократилось.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ