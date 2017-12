МОСКВА,15 дек - ПРАЙМ. Unilever PLC в пятницу сообщила, что продаст KKR & Co. L.P. свой бизнес спредов за 7,4 млрд долларов.

В этот бизнес входят такие бренды, как Flora, Country Crock, Blue Band, I Can't Believe It's Not Butter, Rama и ProActiv.

Николас Лабёф, генеральный директор подразделения спредов, будет и дальше возглавлять этот бизнес, сообщает Dow Jones.