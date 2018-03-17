Coca-Cola применит блокчейн для борьбы с принудительным трудом

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американская пищевая компания Coca-Cola совместно с Госдепом США и двумя компаниями запускают проект с использованием технологии блокчейн для создания реестра работников. Так компания намерена бороться с принудительным трудом, сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.

Госдеп отметил, что это первый крупный проект правительства в социальной сфере с применением блокчейна. По данным агентства, на компании, производящие продукты питания, оказывается большое давление, чтобы устранить риск принудительного труда в странах, где они получают, например, сахарный тростник.

"Исследование, выпущенное американской организацией Humanity United, показало, что большинство компаний, занимающихся продуктами питания и напитками, не справляются с решением этой проблемы", — сказано в сообщении. Coca-Cola входит в десятку глобальных компаний, которая обязалась к 2020 году провести исследования по вопросам применения принудительного труда.

Всего, по данным Humanity United, во всем мире почти 25 млн человек работают в условиях принудительного труда, причем 47% из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.