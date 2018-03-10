Госкомпания Китая купила 36% в потенциальном акционере "Роснефти" CEFC

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset купила 36,2% в подразделении нефтяной компании CEFC — CEFC Hainan International, через которое планируется покупка доли "Роснефти". Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.

Согласно корпоративным документам подразделения CEFC, Huarong Asset оплатила акции CEFC Hainan двумя траншами: в январе и феврале этого года. О какой сумме идет речь, не уточняется. Однако, согласно документам, уставной капитал CEFC Hainan вырос на 60%, до $4,6 млрд.

О покупке китайской госкомпанией 36,2% CEFC Hainan International сообщает также Financial Times. Издание напоминает, что именно через CEFC Hainan планировалось покупать долю в "Роснефти". В частности, как пишет FT, эта информация была озвучена гендиректором CEFC в одном из интервью, которое появилось в китайской прессе в январе этого года.

Согласно корпоративным документам, CEFC Hainan теперь принадлежит Huarong и CEFC Shanghai Group Co Ltd.

Ни CEFC, ни Huarong не прокомментировали сделку, добавляют Reuters и FT.

CEFC планирует купить 14,16% акций "Роснефти" у консорциума, в который входят швейцарский трейдер Glencore и катарский инвестфонд QIA. В случае завершения сделки последние сохранят за собой 0,5 и 4,7% акций компании.