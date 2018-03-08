"Русал" достиг предварительного соглашения по "Норникелю" с Абрамовичем и "Интерросом"

ЛОНДОН, 8 мар - ПРАЙМ. Компания "Русал", Crispian Investments, аффилированная с Романом Абрамовичем, а также структура "Интерроса" достигли предварительного соглашения по сделке с акциями "Норильского никеля", сообщил адвокат "Русала" Кристофер Паймонт в Высоком суде Лондона.

Суд в четверг продолжает слушания по спору "Русала" и "Интерроса" о продаже акций "Норникеля", принадлежащих Crispian Investments.

"Стороны достигли соглашения", - сказал Паймонт. Однако судебные заседания по иску алюминиевой компании продолжатся предположительно в мае и летом, после чего сделка по продаже акций "Норникеля" может быть осуществлена. Стороны должны будут согласовать с судьёй сроки следующих слушаний.

В феврале между основными акционерами "Норильского никеля" - "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски - возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года.

Структура Потанина (владеет 30,3% ГМК) предложила Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, выкупить около 4% в ГМК (в целом доля Crispian составляет 6,37%). Оферта распространяется на 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля", цена — 234 доллара за каждую ценную бумагу и 23,4 доллара за ADR.

Crispian пригласила другого мажоритария ГМК - ОК "Русал" Олега Дерипаски (владеет 27,8%) поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или отказаться от покупки. Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделку по продаже акций по причине нарушения баланса среди владельцев ГМК. Ответчиком по иску является зарегистрированная на Кипре Whiteleave Holdings Limited, подконтрольная "Интерросу".