ЦБ рассказал о новациях для банков РФ в 2018 году

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Банк России в своем пресс-релизе рассказал о новациях для российских банков в 2018 году, в частности, с начала года ЦБ переходит к пропорциональному регулированию банковской системы.

"В течение года банки должны будут принять решение – либо увеличить капитал до 1 миллиарда рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала – 300 миллионов рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией получат существенные регуляторные послабления, для них будет действовать упрощенный порядок отчетности", - говорится в сообщении ЦБ.

Что касается системно значимых банков, на которые приходится свыше 60% активов российского банковского сектора, то им 2018 год принесет несколько важных новаций. Для них регулятор вводит второй из двух нормативов ликвидности, предусмотренных "Базелем III", – норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему.

Минимальное значение норматива установлено на уровне 100%. Кроме того, для этой группы банков с 1 января повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) – с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.

Также с нового года в соответствии с "Базелем III" повышаются надбавки к достаточности банковского капитала. Для всех банков надбавка к нормативам для поддержания достаточности капитала вырастет до 1,875%. Дополнительная надбавка за системную значимость составит 0,65% (она применяется для всех 11 системно значимых российских банков).

Кроме того, с 1 января 2018 года для всех банков будет обязательным к применению международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39. Наконец, Агентство по страхованию вкладов увеличит базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов с 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал), отметил Банк России.