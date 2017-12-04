Более 11 тысяч сотрудников "АвтоВАЗа" прошли переобучение и сохранили работу

САМАРА, 2 янв - ПРАЙМ. Более 11 тысяч сотрудников "АвтоВАЗа" AVAZ в рамках специальной программы прошли переобучение и сохранили рабочие места, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Самарской области.

"В период с 1 сентября по 31 декабря сохранена занятость, в том числе посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, свыше 11,5 тысячи работников ПАО "АвтоВАЗ". В указанный период обучение осуществлялось по более 100 учебным программам", - сообщили в правительстве.

Как сообщили в пресс-службе, региону из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 439,2 миллиона рублей для решения ситуации с занятостью на автозаводе. Из средств регионального бюджета выделено 23,1 миллиона рублей. Переобучение позволило работникам "АвтоВАЗа" получить новую профессию и перейти на работу в другое подразделение, где данная профессия востребована, считают в правительстве.

По данным областных властей, в Тольятти начала работу первая очередь центра корпоративных решений ПАО "Сбербанк России" SBER, где сейчас трудоустроено порядка 600 человек. Из них 98 человек – бывшие работники "АвтоВАЗа".

"Численность работников ПАО "АвтоВАЗ", предполагаемых к увольнению в ближайшие месяцы, составляет 62 человека. Иных официальных уведомлений о высвобождении в министерство труда региона не поступало", - сообщили РИА Новости в правительстве.

В пресс-службе добавили, что в случае обращения бывших работников АвтоВАЗа в органы службы занятости Самарской области, им оказывается комплекс государственных услуг, предусмотренный законодательством. Основные из них - содействие гражданам в поиске подходящей работы, психологическая поддержка, профессиональное консультирование, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, организация собственного дела, а также участие во временных и общественных работах.

"АвтоВАЗ" проводит оптимизацию сотрудников. Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич сообщал, что предприятие сократит персонал на 6 тысяч человек в 2017 году и еще 2,2 тысячи человек — в 2018 году. "АвтоВАЗ" подтверждал заявленный ранее план по сокращению 740 человек и сообщал, что пока не планирует увеличивать это число. Также сообщал, что около 500 человек может быть отправлено на досрочную пенсию. Как рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров, индустриальный парк "АвтоВАЗа" позволит организовать до 5 тысяч рабочих мест. Организации, принимающие на работу сотрудников "АвтоВАЗа", получат поддержку.

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.