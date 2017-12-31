Полномочия "Росатома" расширяются

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уточнение и расширение полномочий госкорпорации "Росатом" и ее наблюдательного совета. Соответствующий документ размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ наделяет набсовет госкорпорации как высший орган управления полномочиями по утверждению программы деятельности "Росатома" и исключает соответствующие полномочия правительства РФ.

"Росатом" наделяется полномочиями по осуществлению от имени РФ прав акционера управляющей компании, созданной в соответствии с законом "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ". "Росатому" также предоставляются полномочия по выдаче организациям разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов использования атомной энергии независимо от принадлежности этих организаций к госкорпорации.

"Росатом" будет выдавать разрешения на строительство объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию своим учреждениям, "дочкам" и "внучкам", а также подведомственным предприятиям, по роду деятельности которых созданы ЗАТО, в случаях строительства, реконструкции данных объектов на территориях этих закрытых административно-территориальных образований.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 26 декабря.