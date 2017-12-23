Путин: Крупные российские компании должны выходить на мировые рынки

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские компании должны выходить на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши успешные крупные и растущие компании должны выходить на мировой рынок и становиться глобальными чемпионами. При этом важнейшей политической, экономической и социальной задачей предстоящих лет остается развитие малого и среднего бизнеса", - заявил Путин на съезде "Единой России".

Он также обратил внимание на большие экономические перспективы.

"Россия должна стать пространством подлинной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов, для больших семейных предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. И это тоже гарантия необратимости устойчивости нашего развития", - сказал глава государства.