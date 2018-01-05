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ЦБ Таджикистана понизил необходимую величину уставного капитала для новых банков на 37,5%


Компании / Финансы / Банки

ДУШАНБЕ, 5 янв - ПРАЙМ. Уставной капитал для вновь образованных банков в Таджикистане снижен с 80 миллионов сомони до 50 миллионов сомони (приблизительно с 9 до 5,7 миллиона долларов), данное решение было принято правлением Национального банка Таджикистана (НБТ).

"Данное решение принято в целях обеспечения здоровой конкуренции на рынке банковского обслуживания и доступности населения к финансовым средствам, а также большего привлечения капитала в банковскую систему", - сообщили РИА Новости в пресс-службе НБТ.

В регуляторе добавили, что в настоящее время принятое решение проходит государственную регистрацию в министерстве юстиции, после чего вступит в силу в кратчайшие сроки.

Поручение о снижении размера уставного капитала для вновь образованных банков с 80 миллионов сомони до 50 миллионов сомони руководству Нацбанка 22 декабря дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего ежегодного обращения к парламенту страны.

Президент тогда отметил, что состояние кредитно-денежной системы страны, в особенности давление на курс национальной валюты, неустойчивость банковского капитала, недостаточный уровень кредитования национальной экономики и привлечения инвестиций вынуждают принять неотложные меры в этом направлении.

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