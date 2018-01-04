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Таджикские банки переходят на МСФО-9


Компании / Финансы / Банки

ДУШАНБЕ, 4 янв - ПРАЙМ. Таджикские банки с января перейдут на новый международный стандарт финансовой отчетности - МСФО-9, сообщили РИА Новости в пресс-центре Национального банка (ЦБ) страны.

"Этот вопрос обсуждался на встрече представителей аудиторской компании "Эрнст энд Янг" с руководством Нацбанка", - рассказали в пресс-центре. По словам собеседника агентства, участникам встречи, руководителям ЦБ и кредитных организаций была представлена новая модель международной финансовой отчетности МСФО-9.

"В ходе встречи было отмечено, что в последние годы при разработке финансовой отчетности произошли значительные изменения. В связи с мировым финансовым кризисом при использовании старой модели МСФО-39 начали возникать проблемы, и возникла необходимость создания новой модели МСФО", - отметили в пресс-центре.

В связи с этим Совет по международным стандартам финансовой отчетности разработал новую модель МСФО-9, на который с января 2018 года перейдут и банки Таджикистана.

"Руководство национального банка, в свою очередь подчеркнуло, что с 1 января 2018 года применение норм МСФО-9 станет обязательным для всех банков и кредитных организаций страны. Руководителям кредитных организаций поручено принять соответствующие меры для практической реализации международного стандарта финансовой отчетности", - добавили в пресс-центре регулятора.

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