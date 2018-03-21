Реальные доходы россиян неожиданно начали расти

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов населения – в феврале текущего года показатель составил 4,5% в годовом выражении. Это произошло впервые с января 2017 года. Однако тогда реальные доходы выросли на 8,8% с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. Без ее учета рост составлял 1,3%. В январе текущего года реальные располагаемые доходы не изменились к январю 2017 года без учета прошлогодней выплаты, а с ее учетом упали на 7%. В январе-феврале 2018 года в годовом выражении с учетом выплаты реальные доходы упали на 0,8%. Росстат: Реальные доходы в РФ в феврале выросли впервые с января 2017 г

Реальные располагаемые денежные доходы - это совокупные доходы гражданина, включая зарплаты, пенсии, прочие социальные выплаты и прибыль от предпринимательской деятельности, сдачи жилья в аренду и т.п. Из этой массы вычитаются обязательные платежи, скорректированные на инфляцию. Как правило, реальные доходы растут медленнее, чем номинальные (без учета обязательных платежей), и, тем более, начисленные зарплаты. До скачка в январе 2017 года они вовсе падали, начиная с 2014 года.

При этом в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.

ЗАРПЛАТЫ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ

На данный момент показатель растет вовсе не из-за экономических успехов, а лишь на фоне перераспределения бюджетных средств, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. По мнению главного экономиста "Альфа Банка" Натальи Орловой, причиной столь существенного роста реальных доходов стала серьезная индексация зарплат. По оценке Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2018 года составила 39,8 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,1%. В январе-феврале 2018 года рост составил 12,9%. При этом реальная начисленная зарплата в феврале в годовом выражении выросла на 9,7%, в месячном - на 1,8%.

"Это очень существенный рост, который влияет на динамику доходов. В свою очередь, индексация зарплат обусловлена выборным циклом. С другой стороны, неясно, разовые ли это надбавки или они будут транслироваться в новый уровень зарплат в бюджетном секторе в течение всего последующего периода. Если второе, то возникают вопросы относительно исполнения бюджета. Ведь Минфин заложил всего 1-процентный рост расходов по всему федеральному бюджету. Чтобы уложиться в эти показатели, какие-то расходные статьи придется урезать", - полагает Орлова.

С таким мнением согласен и главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. "На мой взгляд, рост реальных доходов был вызван преимущественно тремя факторами. Первый - индексация пенсий на уровень выше инфляции, второй – повышение всех доходов, включая единоразовые выплаты, в госсекторе, особенно в сферах образования, науки и медицины. Третьей причиной стал довольно значительный рост доходов в нефтепереработке (премии и повышение окладов вслед за ростом нефтяных цен)", - рассуждает он.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Рост реальных располагаемых доходов в 2018 году прогнозируют многие эксперты. По оценке Минэкономразвития, он составит 2,1%. Однако, по мнению главы министерства Максима Орешкина, стране понадобится несколько лет, чтобы этот показатель вернулся к докризисному периоду. АКРА ожидает его роста в текущем году в пределах 2%. Рейтинговое агентство S&P ждет постепенного увеличения в долгосрочной перспективе вследствие низкой инфляции, не называя конкретных цифр.

Эксперты подчеркивают, что сам по себе рост реальных доходов является нестабильным индикатором, зависящим от многих факторов. Один из главных – выделение средств из госбюджета. Так, сообщалось, что правительство РФ направило из своего резервного фонда в качестве дотаций регионам 20 млрд рублей на повышение с 1 мая оплаты труда работников бюджетной сферы. Все будет зависеть от того, как распределятся эти деньги. По мнению Орловой, в случае сохранения роста зарплат на весь год к концу 2018 года реальные доходы выйдут в положительную зону.

Если же в основе скачка в росте доходов преимущественно лежат единоразовые выплаты, это может привести к корректировке динамики роста доходов в последующие месяцы - в апреле-мае, полагает Тихомиров. "Мой прогноз по росту реальных доходов в 2018 году составлял 0,9% год к году и пока я его не меняю", - заключил он.